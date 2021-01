Jo Squillo: Kiton, la collezione Uomo per l'inverno 2021/22

Le giacche, sempre di cashmere preziosi ed esclusivi, sono perfette nella costruzione, ma ancora più morbide e proposte con il collo alzato per essere più disinvolte. I motivi, che vanno dai grandi check e pied de poule agli spigati e alle micro trame, coprono tutte le sfumature del grigio completati da una palette calda composta dai colori dei boschi d'autunno: dal bordeaux delle foglie, al verde del muschio al marrone del legno, insieme alla costante del blu, un classico del guardaroba maschile. Così anche la tradizione cromatica di Kiton si aggiorna, assecondando un desiderio di intimità e pacatezza.

Nel look, il classico completo maschile si spezza e non è quasi mai intero. Sarà poi la personalità di ognuno a creare il proprio stile. La maglieria diventa sempre più importante fatta di cashmere in diversi pesi e lavorazioni: dal classico motivo irlandese color panna, alle micro fantasie, ai disegni geometrici, per arrivare a hoodies e cardigan oversize, inedita alternativa del cappotto. Anche i pantaloni si ammorbidiscono in vita mutuando l'elastico e la coulisse dei joggers, ma su una costruzione sartoriale morbida sui fianchi e più asciutta sul fondo. La preziosa vicuña, eccellenza di Kiton, oltre ai lussuosi completi classici, debutta ora su capi più leisure come giubbini trapuntati e pullover.

Le sneakers sono una parte importante delle calzature e contaminano anche le forme più classiche, rendendole un passe-partout per la giacca o per tracksuit deluxe. Dopo il successo dell'esordio, la stagione scorsa, stavolta le trainers di cashmere sono riproposte nella stessa palette della collezione.

Ma casa vuol dire anche relax, così, per la prima volta, Kiton introduce due oggetti esclusivi per il tempo libero: una serie di cuscini e una coperta di maglia in puro cashmere per comode serate davanti un bel film.