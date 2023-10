Jo Squillo: Kiton, la collezione Primavera/Estate 2024

Certe estati sono fatte per restare. Specie quando si imprimono attraverso immagini, colori e profumi che entrano a far parte dei sentieri della nostra memoria tenendoci compagnia durante le stagioni più fredde.

Un’esperienza di vita che ci immerge in un mondo ovattato dove i colori si fanno più intensi e i materiali si armonizzano con una silhouette bramosa di prendersi del tempo per sé stessa, in completo relax.

La ricerca meticolosa verso un armadio fresco, funzionale e capace di rispecchiare lo spirito più puro dell’estate, parte dalla Sicilia, con le sete e i lini che si mischiano aprendosi sul poderoso scenario del Mediterraneo e con le stampe che si intrecciano alle stuoie e ai ricami fino a sovrapporsi, ispirando una rilassatezza, una pulizia e un equilibrio suggerito da pennellate sinuose ed eleganti. Dai volumi svolazzanti nei toni del bianco e del nero ai macro-fiori tratteggiati e ricamati su lini color panna, perfetti per una donna che stringe tra le mani la libertà che il tempo libero e l’estate sono in grado di donarle, il viaggio di Kiton prosegue e fa tappa in Puglia, nelle sue meravigliose campagne in riva al mare.

I toni sono quelli del verde, perfetti per una donna più sportiva che ha voglia di mordere la vita e di godersi la natura che la circonda, ma anche per un paesaggio nel quale la foglia d’ulivo diventa non solo parte di una cornice raffinata e sonnacchiosa, ma anche la chiave di volta di un viaggio sensoriale che si proietta nelle forme più morbide e nei completi più rilassati. Il gran finale non poteva che essere nei tramonti della Campania, con il colore della terra che si dipinge di un giallo intenso fino a farsi bronzeo, imprimendosi nelle stampe e nelle nuance. I tessuti graffiati di seta, i sangalli finemente ricamati e i tessuti traforati si specchiamo in volumi molto ampi che suggeriscono la freschezza e la libertà che la donna in vacanza in Italia desidera ardentemente. A essere centrale nell’estate spennellata da Kiton è, però, sempre l’accurata ricerca dei materiali e la raffinatezza delle trame, che si condiscono di stampe e disegnature accordate ai tessuti più giusti per accoglierle. Insieme al lino, al cotone, alla seta e alle garze di lino e seta, trova, però, spazio anche un altro grande classico come il cashmere e il cashmere e seta, ideale per le serate estive più fresche.

Immancabili, poi, gli accessori: dalle ceste di paglia ricamate alle scarpe più iconiche suggerite dalla tradizione. Dalle sneakers, vero must dell’universo Kiton, realizzate sia in cotone che in cashmere e dipinte con colori classici ma anche sfumature più ardite, al sandalo di ispirazione sorrentina-caprese immancabile in qualsiasi estate italiana che si rispetti. In questo viaggio, che la moda assorbe come una spugna dalla grammatura leggera, a dominare sono, però, soprattutto i colori, i disegni, le righe, le doghe, le fantasie. Tutti quei guizzi che riescono a sposarsi bene con i capi che saranno indossati dalle modelle e presentati in un lounge resort con dehor e pati capaci di restituire la potenza del mare, il frinire delle cicale e il vento che porta con sé i profumi del gelsomino, del basilico e del rosmarino, trasformando il guardaroba in un’avventura da assaporare fino all’ultimo profumo.