Jo Squillo: Julien Fournié, la collezione Haute Couture Primavera/Estate 2024

Tessuti lussuosi e finiture impeccabili aggiungono raffinatezza. Il primo look dà il tono con una nota di eleganza parigina, fatta di libertà e originalità; in un esclusivo tweed di piume nere - risultato di una collaborazione con l'artista delle piume Julien Vermeulen - Julien Fournié disegna una guaina a metà polpaccio, un guscio sontuoso e delicato per il corpo. Seguono sculture tessili in Principe di Galles, denim, pelle stampata pantera giocano con asimmetrie, maniche vittoriane oversize, trasparenze sfumate o ricamate e intarsi anatomici, per reinterpretare l'intero guardaroba femminile in un tailleur, una divisa dai ritagli futuristici, un short un trench, una giacca ricamata... tante occasioni per restituire ad ogni capo la sua dimensione giocosa, festosa e aggraziata.

Come le modelle che li indossano, i pezzi decorati con fiori attraggono e impressionano. Queste mandragore rispettano l'intimo con tocchi sulla scollatura o in un generoso bouquet sulla linea dei fianchi. Un vero e proprio incantesimo di ricamo, è evocato su una giacca indossata sulla pelle nuda con calze cucite e tacchi impetuosi. Il rovo di una pianta carnivora nata da una fantasia si impossessa di un corsetto metallico. Sugli involucri serali, petali scintillanti di fiori giganti dispiegano la loro pericolosa attrazione. Il ricamo diventa qui una risorsa importante. Julien Fournié lo impone a tutte le età e condizioni. Lungi dal riservare il suo stile solo alle ragazze, Julien Fournié osa immaginare per Michaela Tomanova - la sua musa incinta al settimo mese - un tubino da sera in jersey costruito su un'imbracatura interamente ricamata sulle spalle. Nell’universo Fournié, le donne utilizzano gli accessori come asset di voluttà: dalle borse ricamate, firma della Maison, ai vertiginosi tacchi a spillo, dai reggicalze ai guanti. Vantano persino ombrelloni di pizzo per aumentare il loro fascino. La sposa esprime il suo desiderio e osa il tulle ricamato trasparente per conquistare lo sposo. Chiaramente, attiva la magia dell'attrazione per esprimere il suo amore. “Con questa collezione che celebra il quindicesimo anniversario della nostra Maison, ho voluto ritrovare la gioia, la fantasia, la leggerezza che mancano oggi”, dichiara Julien Fournié. “Sì, l’abbigliamento può aiutarti a trascendere i climi che provocano ansia e ad affermare la tua personalità senza tabù.