27 ottobre 2023 08:00

Jo Squillo: JordanLuca, la collezione Uomo Primavera/Estate 2024

La celebre espressione del magnate dei cosmetici Leonard Lauder, "indice del rossetto", è stata coniata per riconoscere un fatto singolare, ovvero che le vendite di rossetto (e di altri prodotti di make-up) sono inversamente proporzionali alla salute dell'economia. In altre parole, nei momenti di difficoltà le persone comprano il rossetto, il più contrastante, il più simile ad un'armatura e il più dichiarativo dei cosmetici. Da questa idea nasce la PE24 di JordanLuca che per la prima volta propone, assieme alla linea uomo, una collezione completa dedicata alla donna.