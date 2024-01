Jo Squillo: JordanLuca, la collezione Autunno/Inverno 24-25

La collezione AI24 si sviluppa a partire da un oggetto semplice: il palloncino. Ma dal palloncino scaturiscono innumerevoli altri concept. I palloncini colorati per le feste hanno un fascino dolceamaro e nostalgico: evocano ritrovi, infanzia, ottimismo di gioventù, giochi, allegria sfrenata. Nel modo in cui diamo loro vita gonfiandoli, osservando come si espandono e assumono la loro forma ottimale, spesso raccolti in grandi gruppi con lo spago, si coglie una certa speranza. Una volta gonfiato, il palloncino può sembrare più forte e robusto che mai, eppure, nel prendere vita, è reso molto vulnerabile, incline a una prematura scomparsa per i capricci di un qualunque spillo nelle vicinanze. Un lieve sfioramento può ridurlo a un mucchietto di gomma inutile e moribonda. Oppure può slegarsi, vagando nel cielo verso un futuro breve e pericoloso. La festa è finita, ma la speranza resta. Tutti questi temi confluiscono nell'AI2024. La speranza è oggi più che mai necessaria, ma per avere una qualche possibilità di realizzazione deve essere temprata dalla verità.

In Not Forever, But For Now, Chuck Palahniuk, uno dei romanzieri preferiti di JORDANLUCA, scrive: "Una volta rotte le cose che si possono rompere, tutti potranno rilassarsi."

Questo vale sia per le fratture emotive che per quelle fisiche di cui ci facciamo carico come società: non è nichilista, piuttosto è utile per la vita comprendere e accettare le perdite e il modo in cui a volte soffriamo. Il tempo, inteso come una forza rigidamente impassibile e incurante o come un qualcosa che dà quanto toglie, è un elemento riconoscibile in tutta la nuova collezione. Il tempo non può essere contrastato: avvolge ogni cosa. Questa idea ha preso forma in un abito realizzato con 37 metri ininterrotti di un solo tessuto, che si avvolge ripetutamente attorno a chi lo indossa.

Il tempo, le emozioni, la natura effimera della vita... sono tutti elementi non negoziabili dell'esperienza umana, che non conoscono barriere culturali, sociali o economiche. Come l'amore, sono tutte forze livellatrici, che influenzano la società in generale. Non esiste un modo sostenibile per evitarle e questo si riflette nella nostra location, le cui arcate adiacenti ci ricordano che nella vita dobbiamo muoverci. A volte i palloncini che teniamo in mano rappresentano la gioia, a volte il dolore. Ma dobbiamo trattenerli.