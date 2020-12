Jo Squillo: Jil Sander, la collezione per l'inverno 2020/21

Tutto prende vita una volta indossato. Gli abiti in jacquard di seta fluttuano, generosi nei volumi, densamente plissettati, con maniche ampie. Abbinati a mantelle in cashmere, incarnano la facilità che scorre in tutta la collezione. Interamente realizzato in sottili frange di seta e viscosa, un mantello bianco e nero, capolavoro artigianale, è sovrapposto a un abito di maglia fitta, grafico e fluido allo stesso tempo.

I tessuti sono estremamente raffinati: lane asciutte e infeltrite, jersey e maglia a punto aperto di seta e cashmere, fiori jacquard fil coupé fluidi, ciniglia ricamata e lavorata a maglia. Elementi puri in contrasto esprimono l'idea della collezione in modo molto diretto. Gli abiti plissettati sono abbinati a scarpe e borse geometriche per sottolineare gli accostamenti raffinati della stagione. Strati su strati di voile di cotone sono cuciti a mano per creare un abito matelassé morbido ma strutturato. Ciò che sembra dritto e scolpito è elastico e malleabile. Qualcosa che può essere ottenuto solo utilizzando tecniche che richiedono tempo. La varietà di forme e colori di scarpe e borse (questa stagione in bianco, rosa tenue, blu iris, kaki, cacao, rosso e bordeaux, in pelle e suede) modula i look. Una décolleté sottile e appuntita, nera, crema o bianca, una box bag allungata o la nuova borsa triangolare di stagione, bilanciano i volumi ariosi degli abiti, con geometrie e forme chiare. Sandali con cinturini neri, bordeaux e crema e stivali bianchi, tagliati per lasciare il tallone nudo, sono morbidi e arrotondati, per attenuare il rigore di silhouette asciutte e sartoriali. I gioielli sono caricati. Gli orecchini d'oro e d'argento hanno le forme organiche delle conchiglie. Le collane sono composte da decine di campanelle scolpite, ciascuna con una perla.