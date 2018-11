Jo Squillo: Italian Fashion Talent Awards 2018

Forme, colori e sperimentazioni che hanno lasciato il pubblico senza fiato e che hanno messo in luce una vivacità creativa senza precedenti.

​ “Il messaggio che abbiamo sempre voluto trasmettere è che il Mezzogiorno è ancora una terra fertile per l’economia e per le menti brillanti dei nostri giovani – commenta entusiasta il founder di IFTA Roberto Jannelli – negli anni abbiamo provato a mettere in piedi un evento che fosse interamente dedicato a coloro che inseguono un sogno e che possono fare la differenza anche per l’economia del Paese. Più giovani riusciremo a sostenere, più opportunità avrà il nostro territorio. Questi ragazzi hanno un potenziale enorme: possono creare imprese in un settore che non conosce crisi, possono impreziosire i reparti creativi di aziende che hanno bisogno di nuova linfa vitale e soprattutto possono ribadire al mondo quanto sia prezioso il Made in Italy. Ogni anno proviamo ad aggiungere un tassello: in questa edizione, oltre ai premi che abbiamo conferito, ci impegneremo affinché le aziende del settore con cui collaboriamo offrano ai giovani stilisti un’opportunità per confrontarsi con il mondo del lavoro”.

Nel corso della serata 100 giovani si sono sfidati in passerella sotto l’occhio vigile ed esperto della giuria, guidata dal Cavalier Mario Boselli, Presidente Onorario Camera Nazionale della Moda Italiana e composta da Michela Gattermayer, vicedirettore Centrale di ELLE, Massimiliano Bizzi, fondatore e patron di White Milano, Mario Dell’Oglio, presidente della Camera Italiana dei Buyer, l‘elegante e sofisticata stilista Raffaella Curiel e Gianni Molaro, stilista italiano avanguardista ed eclettico.

Il primo premio, assegnato da Confartigianato Imprese che garantisce al vincitore supporto organizzativo ed economico per la realizzazione di una capsule collection, è andato a Ludovica Andreoli, 30 anni, di Ferrara che ha vinto con una delle poche proposte maschili viste in passerella. Il Premio Innovazione SellaLab che prevede anche l’accompagnamento da parte della banca che metterà a disposizione del vincitore un team consulting che lo aiuterà nella realizzazione di un brand o di un’impresa, è stato assegnato a Gabriella Mangiapia, 24 anni di Pianura (Napoli); il premio Modellistica dell’Agenzia Generale di Generali Salerno “Santi Martiri” è stato vinto da Annunziata Iovine, 23 anni di Napoli; il premio Miglior Proposta Maschile d McDonald’s provincia di Salerno a Maria Bruna Navarra, 22 anni di Napoli, e Veronica Berto, 23 anni di Osimo (Ancona); il premio Eleganza del Cilento Outlet Village è andato a Valentina Grasso, 22 anni di Aversa (Caserta) mentre il premio della Critica, attribuito dai direttori artistici dell’evento Salvatore Colasanto, Pasquale Esposito e Giovanni Maione, è di Mara Ciliento, 22 anni di Casalnuovo (Napoli). A sorpresa, la giuria ha voluto attribuire altre 4 menzioni di merito che sono andate a Chiara Calcagnini, 24 anni di Mondolfo (Pesaro); Veronica Cascella, 23 anni di Casalnuovo (Napoli); Clotilde Falciano 29 anni di Sarno (Salerno) e Rosaria De Vito, 30 anni di Isernia.