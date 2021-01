Jo Squillo: Iris van Herpen, la collezione Haute Couture per l'estate 2021 Photographed by Myrthe Giesbers Ufficio stampa 1 di 14 Photographed by Myrthe Giesbers Ufficio stampa 2 di 14 Photographed by Myrthe Giesbers Ufficio stampa 3 di 14 Photographed by Myrthe Giesbers Ufficio stampa 4 di 14 Photographed by Myrthe Giesbers Ufficio stampa 5 di 14 Photographed by Myrthe Giesbers Ufficio stampa 6 di 14 Photographed by Myrthe Giesbers Ufficio stampa 7 di 14 Photographed by Myrthe Giesbers Ufficio stampa 8 di 14 Photographed by Myrthe Giesbers Ufficio stampa 9 di 14 Photographed by Myrthe Giesbers Ufficio stampa 10 di 14 Photographed by Myrthe Giesbers Ufficio stampa 11 di 14 Photographed by Myrthe Giesbers Ufficio stampa 12 di 14 Photographed by Myrthe Giesbers Ufficio stampa 13 di 14 Photographed by Myrthe Giesbers Ufficio stampa 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

L'opera di Iris van Herpen è spesso descritta come eterea e trascendentale, un'esposizione chimerica che irradia forme che fanno riferimento alla relazione tra il corpo umano e il mondo naturale. In questa stagione, la designer olandese esplora il ricco, ma profondamente fragile mondo del sottobosco.

La collezione descrive in dettaglio l'esistenza straordinaria di questo tortuoso "tessuto della vita", facendo riferimento al libro scritto dallo scienziato Merlin Sheldrake, "Entangled Life" .

“Pensare ai funghi fa sembrare il mondo diverso. Questi organismi sorprendenti sfidano la nostra immaginazione animale e pongono domande su molti dei nostri concetti ormai usurati, dall'individualità all'intelligenza. " - Merlin Sheldrake