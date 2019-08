Jo Squillo: il Carnevale Estivo e Alba in Moda

Allegria e magia, incanto e sorrisi, leggerezza e divertimento: ad Alba Adriatica torna l'appuntamento con il Carnevale Estivo.

Un lungo serpentone di maschere, gruppi, carri e costumi anima il lungomare Marconi con una parata coinvolgente, scoppiettante e maestosa. A firmare l’edizione 2019 è l’associazione Albamici.

Sono ben 120 i costumi artistici provenienti da Udine, Ascoli Piceno, Città Sant'Angelo, Crispiano, tutti realizzati a mano con grande sapienza artigianale. I carri allegorici, arrivano da Notaresco, Alba Adriatica e Mosciano Sant'Angelo.

Lo spettacolo continua con Alba in Moda, evento organizzato dalla Claudio Marastoni Communication, con il Patrocinio del Comune di Alba Adriatica. In passerella sfilano i capi delle migliori griffe presenti sul territorio.

Il momento clou e della manifestazione è l’elezione della Regina del Carnevale, scelta da una giuria tecnica che ha passato in rassegna le 40 ragazze finaliste che hanno sfilato in costume sul palcoscenico. Incoronata da Solange, la Regina del Carnevale d’Italia è Rossella Giusti, 25 anni di Pescara.