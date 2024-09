Jo Squillo: Il Balcone della Moda 2024

In passerella le eccelenze del Made in Italy: Four Season di Cingoli, il Maglificio Pamira di Cingoli, Melby di Monsano e Cingoli, l’Ottica di Cecilia Zitti di Cingoli, Confezione Trea di Treia, Alibi di Borioni Alice di Roma, Venturi Atelier di Porto Sant'Elpidio e San Benedetto del Tronto, DiveDivine di Macerata, Dolcevita Designer Moda di Morrovalle, SS di Silvia Serafini di Macerata, Calzaturificio London di Monte San Giusto, Dolci Oberdan di Sant'Elpidio a Mare, Ortoflora di Valleverde di Monsano, Sabrina e Roberta Parrucchieria di Cingoli e il Centro Estetico Lorena di Cingoli.