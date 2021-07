Jo Squillo: IFTA Italian Fashion Talent Awards 2021

"Light Intersection" è incentrata sul menswear con capi trasformabili e multifunzionali.

<<Ho adottato come regola della mia collezione il principio logico del rasoio di Occam, che per la risoluzione dei problemi, a parità di risultati, indicava di scegliere la via più semplice – ha affermato la stilista Visconti descrivendo la propria collezione – Portando questo concetto nella vita pratica, scegliamo di radere tutto il superfluo, semplificare. A ciò vengono incontro la multifunzionalità e la trasformabilità dei capi come il doppio trench che diventa mantella, la camicia in cotone organico dalla linea essenziale e l’anorak nei colori a contrasto su cui campeggia la scritta anti – consumo: “All you really need is less”>>.

Con il riconoscimento ricevuto, Serena Visconti avrà la possibilità di produrre la capsule collection presentata in finale, su incentivo dello Sponsor Luigi Snichelotto per McDonald’s che ha messo a disposizione un budget importante per avviare studio e progettazione della stessa, un tutorial per la creazione del proprio marchio e la chance di sfilare nell’edizione 2022 di IFTAwards.