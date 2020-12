Jo Squillo: Iceberg, la collezione per l'inverno 2020/21

In passerella sfila una donna femminile e futuristica, dal forte sapore urban.

Ecco allora alternarsi piumini sartoriali a caldi e morbidi abiti in maglia, capi dal forte sapore "clubbing" e elementi che sembrano rubati dall'uniforme degli astronauti. Ed infatti, ecco, che il classico del cartoon di Hanna-Barbera "I Pronipoti", che proprio nello spazio era ambientato, e' la fonte di ispirazione per divertenti stampe che arricchiscono la collezione.

E certo non poteva mancare la maglieria, vero fiore all'occhiello del brand, che per questa stagione si riflette in caldi capi preziosi, dall'alto tasso di tecnologia.

Anche la tavolozza dei colori racconta questo continuo gioco di contrasti: Bianco e nero si contrappongono a rosso, corallo, pistacchio e rosa intenso, per una nuova idea di femminilità , giovane e forte. Assolutamente libera.