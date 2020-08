Jo Squillo: i colori di stagione? Quelli pastello!

Dal pesca al rosa, dal celeste al verde menta, senza dimenticare il giallo canarino o il lilla di un prato in fiore. tutto diventa più femminile, per un effetto candy assicurato.

Partiamo dagli abiti, che diventano tele perfette per acquarelli super glam.

Ecco allora Giorgio Armani, che sceglie di accostare il rosa baby all’azzurro candy per outfit rigorosi e sartoriali.

Chanel invece riscopre la sua anima più femminile con il rosa, pallido e lucente , che riveste completi con shorts da vere hit girl.

E poi ecco Jacquemus, una delle maison giovani più interessanti, che ci porta in mezzo ai campi fioriti di lavanda della Provenza, per presentare una collezione dove i toni pastello incontrano forti tinte al neon . Dal rosa al giallo, passando per il verde muschio e l’azzurro cielo, tutte le tonalità dell’arcobaleno si incontrano in una collezione che porta in scena quella joy de vivre così assolutamente francese.

E poi, ecco la collezione “ caleidoscopio “ di Marco de Vincenzo, che, sulla darsena di Milano, porta in scena abiti sartoriali e iper femminili, dove il punto di partenza è appunto il colore: 46 look per interpretare 46 nuances in modo unico e innovativo.

Anche Blumarine e Ermanno Scervino scelgono le tinte pastello per esprimere al meglio quel romanticismo innato che è non loro dna. Non solo su abiti sottoveste e in chiffon, ma anche su completi maschili ultra fashion.

E poi, ecco andare in scena una parata di tinte pastello, tenui e femminili , sulla passerella di Prada, che li reinterpreta con incursioni gold , in una collezione nostalgicamente contemporanea.

Sulla passerella di Laura Biagiotti, le nuances pastello sono perfette per giochi di sfumature tie & dye, mentre Missoni ne smorza l’effetto romantico grazie a giochi di geometrie e accostamenti cromatici molto decisi.

Anche sul fronte dell’uomo, i colori pastello sono protagonisti, come nella collezione di Louis Vuitton disegnata da Virgil Abloh, il fondatore del brand icona dello street style “Off White”. Qui , giacche, pantaloni , felpe , scarpe e cappelli, tutto si declina in versione candy, ma senza dimenticare l’anima contemporanea così cool.

Ma anche il beauty ama le tinte sorbetto, soprattutto sugli occhi. Ecco allora la versione romantica e artistica nei toni del lilla di Marc Jacobs , che trasforma le sue modelle in fatine ultra romantiche , o quella eterea e delicata di Jason Wu, che sceglie le tonalità calde del pesca e dell’arancione per look garbati e sorprendenti.

E ancora, per chi ha voglia di esagerare, perché non provare a copiare il make-up multicolor di Christian Siriano? Assolutamente indimenticabile.