Jo Squillo: Guo Pei, la collezione Haute Couture per lʼInverno 2019-20

Sotto il magnifico tetto di vetro della Cour Vitrée del Beaux-Arts di Parigi, sfilano creazioni dove il buio e la luce si uniscono, in un susseguirsi di abiti scultura che raccontano un mondo diverso, dove angeli e demoni siedono accanto.

Tante la tecniche e i materiali usati per questa collezione, in primis una preziosissima canapa, fiore all'occhiello delle Filippine, prodotta dagli alberi di ananas. Color avorio e con la sua traslucente e delicata texture, questa stoffa è perfetta per accompagnare le silhouette dall'ispirazione greca della collezione.

In passerella si susseguono abiti tridimensionali, onirici e poetici, in un viaggio attraverso il tempo, dove i drappeggi delle tuniche incontrano silhouette tipiche delle antiche corti europee.