Jo Squillo: Giovanni Bedin, Haute Couture per lʼestate 2019

La collezione Couture per la primavera – estate 2019 di Giovanni Bedin interpreta un'idea di rinnovata leggerezza, un'ulteriore dimensione di ricerca concettuale e un territorio di vera libertà.

Gli abiti lunghi sono in jersey e in seta, mentre quelli corti in denim o popeline di cotone, da indossare con quell'allegria gioiosa e rilassata che solo il Mar Egeo spazzato dai venti può dare. Abiti da indossare con sandali piatti e vissuti con uno spirito estremamente giovane, puro e autonomo.

Capi che vibrano di improvvisa sensualità, con scollature che ricordano lo sportswear e conferiscono alle strutture una modernità rilassata, concepita in una visione artistica. Il tema del rettangolo diventa frangiato, con un effetto 3D.

Piccole spirali contorte e sovrapposte, sottili trecce ornamentali sono l'unico elemento decorativo.