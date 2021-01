Jo Squillo: Giorgio Armani Privé, la collezione Haute Couture per l'estate 2021

Uno studio quasi geometrico delle scollature declina spiritosamente gli abiti. Tutto è leggerezza. Tutto è colore, e una gioia nuova.

Contrariamente a quanto desiderato, a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso, la sfilata si è svolta a porte chiuse e in assenza di pubblico ed è stata trasmessa in video come parte del calendario della haute couture parigina. Lo streaming della sfilata è stato inoltre diffuso attraverso i canali social del marchio. Giorgio Armani continua quindi il suo dialogo con il grande pubblico che ha potuto avvicinarsi alla magia della moda e della sua espressione più alta, come aveva già fatto nel 2007 quando, per la prima volta in assoluto, poté assistere alla sfilata trasmessa in live streaming da Parigi. “la couture è radicata nella storia della moda. Rappresenta l’apice della creatività e dell’abilità sartoriale ma è un mondo disponibile solo per pochi. Oggi, per mezzo della democrazia di internet, siamo in grado di offrire un posto in prima fila a tutti”, aveva commentato lo stilista.