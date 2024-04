Jo Squillo: Giorgio Armani, la collezione Armani/Casa 2024

L’allestimento è pensato come un dialogo fluido tra moda e design. Si sviluppa attraverso alcune delle sale al primo piano di Palazzo Orsini, corrispondente ciascuna a una delle aree geografiche cui Giorgio Armani fa più spesso riferimento: Europa, Giappone, Cina, Arabia, Marocco. Seguendo sul pavimento la traccia di un nastro oro che conduce allo scalone d’onore e quindi al primo piano, lo spettatore si mmerge negli ambienti del piano nobile dove i finissimi decori e gli affreschi settecenteschi creano lo scrigno perfetto per la collezione. Scandite dal disegno a pavimento di una mappa astratta, le terre d’ispirazione dello stilista si materializzano nei suoi oggetti del cuore e in creazioni uniche. In questa disposizione immaginifica, dove le diagonali scardinano il classico rigore del palazzo, un sapiente gioco di specchi moltiplica le prospettive con rimandi a esotismi sempre nuovi. I cardini di questa mappa ideale si cristallizzano in alcuni degli abiti più iconici della collezione Giorgio Armani Privé, rappresentativi di un’estetica che punta a orizzonti lontani. In questo viaggio, di stanza in stanza, il mobile si fonde con l’abito e con i ricordi dei viaggi di Giorgio Armani in un unico flusso narrativo. A sottolineare la qualità personale del progetto, le stanze sono punteggiate da elementi che provengono dall’abitazione privata: oggetti molto amati, raccolti in viaggio, che trasmettono una precisa idea dell’abitare e un gusto inconfondibile. Spazio di piena libertà creativa, la collezione presenta sperimentazioni di accostamenti inusuali di materiali, tecniche di decoro, lavorazioni preziose. Una raffinatezza tecnica frutto della produzione interamente realizzata in Italia e di una artigianalità che è principio identitario e fondativo di Armani/Casa.

Il viaggio ideale di Echi dal mondo conduce il visitatore attraverso le terre d’ispirazione, identificabili dai rimandi alle diverse culture estetiche e vestimentarie. I riferimenti all’Europa si ritrovano nella essenzialità delle linee e ai giochi di trasparenze e di luce del tavolo TROCADERO con gambe in plexi e piano con texture onde lacca platino e delle SOFIA, che sembrano scomparire, così come la riedizione del mobile RIESLING, in plexi canneté. Il boudoir, come un piccolo scrigno, accoglie l’abito gioiello, dalla forma scultorea e impreziosito da migliaia di finissime applicazioni. L'attenzione per le texture e i dettagli delle armature dei Samurai, che lo stilista aveva in passato sintetizzato in una storica collezione ispirata a Kagemusha e rappresentata dall’abito d’archivio esposto, si ritrova nel prezioso mobile contenitore VIRTÙ, nella maniglia che si ispira all’impugnatura della katana e negli interni effetto stuoia con grafiche personalizzate.

Nella sala degli specchi, la Cina è rappresentata dalle delicate sfumature dell’oro: il tavolo VIVACE, con gambe scultoree come canne di bambù e top decorato in foglia d’argento con sfumature rosate, la consolle VENUS con il top in vetro laccato e decorato sul retro in foglia oro, la libreria VIRGOLA dalle mensole sospese, il divano VISO dal profilo curvo.

Sono ispirati alle atmosfere arabe “mille e una notte” la riedizione del mobile/contenitore CLUB, con interni di pelle blu, il pouf dalle linee morbide e il paravento, tutti rivestiti nello stesso tessuto canneté con ricamo a tema vegetale. Le statue di pantere di casa Armani ritornano in forma di ricamo sui cuscini decorativi VERVE. Influssi della cultura berbera si ritrovano nel letto MORFEO in noce canaletto, rivestito di velluto dai motivi geometrici, e nei tavolini ESAGONO, rivestiti in tessuto e resi speciali dall’applicazione di nappine. Il blu intenso dai riflessi cangianti della laccatura del mobile MIRO è ispirato invece agli indumenti dei Tuareg, cui Giorgio Armani ha anche dedicato una storica collezione di abiti.

Nei giorni del Salone, le vetrine del grande punto vendita Armani/Casa di corso Venezia 14 creano un dialogo ideale con le stanze di Palazzo Orsini. All’interno del negozio, distribuite sui tre piani, sono esposte le riedizioni di pezzi iconici, inclusa la Logo Lamp, punto di origine di Armani/Casa, nella sua nuova versione con il paralume realizzato a lamelle nella versione in legno di noce e laccata

greige. Fra le novità è esposta la libreria in colore greige fatta per contenere una speciale edizione dell’Enciclopedia Treccani, in serie limitata, numerata e firmata da Giorgio Armani.

La collezione outdoor esposta è completa di novità: una composizione angolare, il divanetto a due posti, il tavolino basso, il lettino nella versione a due posti e il tavolo rotondo. Ricca anche l’offerta di oggetti, tra i quali spiccano gli animaletti stilizzati in pietre semi preziose come la giada e la labradorite, la candela multistrato girevole FRISBEE con il prezioso dettaglio in lamina d’oro bianco, oro giallo o oro rosa, e il raffinato cofanetto di tre candele PEGASO, declinate nelle versioni oro bianco, oro giallo e oro rosa, completo di spegnitoio. Dedicate al Salone, le candele VOYAGER riportano sul contenitore in vetro dettagli decorativi dell’affresco di Andrea Appiani presente nella Sala Ovale di Palazzo Orsini. La collezione continuativa di oggettistica offre, in una nuova veste, i giochi da tavolo contenuti in box rivestite in pelle logata all over declinata in diversi toni del blu. L’offerta dei giochi comprende lo Shanghai, il Domino e il Gioco delle Carte, con i loro componenti in resina multicolor marmorizzata. Si aggiungono inoltre gli svuota tasche e le scatole decorative FOLIE in tecno cuoio bianco ghiaccio con dettagli in plexi effetto corno, nonché la cesta FUMO realizzata nello stesso materiale. Particolarmente prezioso il set di sei vassoi VESTA in legno laccato con inserto in madreperla, dettaglio ripreso sulla lanterna VESTA.