Jo Squillo: Giorgio Armani, lʼuomo per lʼestate 2020

L'estate è una stagione libera, e per questa collezione Giorgio Armani cattura il suo spirito, proponendo un nuovo guardaroba in cui tutto si misura insieme alla spontaneità e all'eleganza.

Riferimenti su mondi, atmosfere e culture diverse si sovrappongono, facendo emergere una nuova armonia.

La libertà di scegliere è fondamentale, e ogni look rappresenta un equilibrio perfetto, che armonizza i completi più formali con elementi sportswear.

I materiali sono luminosi e leggeri, e rendono la collezione molto dinamica.

Per la Primavera - Estate 2020, Giorgio Armani propone un nuovo uomo: elegante, lussuoso, innovativo e dal forte carattere artigianale.