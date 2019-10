Jo Squillo: Giambattista Valli x H&M

"Ho creato la mia casa di moda a Parigi, ma rivendico con orgoglio le mie radici romane: il mio cuore apparterrà sempre alla Città Eterna, ed è per questo che ho scelto Roma e, in particolare, Palazzo Doria Pamphilj per la sfilata. Con il suo stile eclettico, Roma ha plasmato la mia visione e la mia personalità. È stupendo aver realizzato tutto questo nella città in cui sono nato."

Giambattista Valli