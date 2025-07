Jo Squillo: Giambattista Valli, la collezione Haute Couture FW 25/26

In tutta la collezione, le forme strizzano l'occhio al XVIII secolo, al Trianon, alle feste galanti, alla "cape à la Polonaise" e al dorso Watteau, reinterpretati con ariosa irriverenza. I drappeggi avvolgono il corpo come una seconda pelle, stringendosi in fiocchi, dispiegandosi in languidi e infiniti strascichi. I ricami diventano "stucchi", meticolosamente assemblati da micro fiori di organza di seta, che sbocciano da maniche e décolleté, come trasportati dalla brezza. Le decorazioni non sono mai fine a se stesse; sono materiali e organiche, parte integrante della costruzione e del movimento della silhouette. C'è anche un dialogo continuo tra lo spirito bucolico del XVIII secolo e l'eleganza scultorea degli anni '50, l'età d'oro dell'alta moda, dove le silhouette sono al tempo stesso idealizzate e nuove, ancorate alla storia ma espresse con il linguaggio del presente.