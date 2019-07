Jo Squillo: Giambattista Valli, Haute Couture per lʼinverno 2019/20

Questa stagione Giambattista Valli ha presentato la sua collezione in forma di «Exhibition», un approccio unico e inedito per coinvolgere i suoi invitati.

Il Direttore Creativo ha portato i suoi spettatori in un viaggio onirico e straordinario attraverso il mondo dell'Alta Moda e la sua maestria.

Con questa visione privata, ha esplorato nuovi orizzonti: un'evoluzione artistica e una diversa narrativa sperimentando un nuovo modo di mostrare il Savoir-Faire unico, l'eccellenza e il genio che contraddistinguono l'artigianato della Haute Couture.

Una "Mostra" attraverso gli occhi del Direttore Creativo, che ha permesso ai suoi visitatori di condividere questo viaggio emozionale e che ne illustra il suo talento per la Haute Couture.

Un'occasione che ha permesso al visitatore, immerso nelle creazioni, di cogliere l'eccezionale artigianalità che definisce l'universo unico ed esclusivo della Maison.