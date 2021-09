Jo Squillo: Genny, la collezione per la Primavera/Estate 2022

Sfumature tie-dye esaltano il mood rilassato di camice da portare sbottonate sopra ai bikini e dei mini abiti con dettagli plissé. Un trench in lino effetto denim è spalmato per ottenere effetti lucenti, mentre una stampa con un effetto pois dal gusto artistico, resa in accoppiamenti di blue bianco o rosso e bianco, richiama i pattern grafici dei vialetti in pietra delle isole greche. Questa dona un carattere distintivo a trench con maxi revers, a mini abiti bustier e chemisier con fiocchi da annodare intorno alla vita.

Un dinamismo atletico si insinua nella collezione con i pezzi in maglieria che esaltano le sinuosità del corpo. Aderentissimi cycling shorts sono portati con disinvoltura anche con piccole giacche per un nuovo look urbano, e tutine iper femminili sfoggiano lavorazioni in stile corsetteria.

La sera si illumina di bagliori luminosi. Come sirene, le donne di Genny emergono dalle onde indossando maxi abiti di paillette dalle sfumature iridescenti o sensuali modelli cut-out arricchiti da lussuosi ricami sfavillanti.

Sandali con tacco di pelle intrecciata slanciano la silhouette, mentre borse in pelle glossy con borchie orchidea tono-su-tono o in pelle traforata completano il look di questa viaggiatrice sofisticata.

Un viaggio in barca tra le isole della Grecia, perdendosi con lo sguardo nel blu intenso del Mediterraneo, circondati dalla luce abbagliante che si riverbera nel bianco delle case e accompagnati dal suono del vento e delle onde.