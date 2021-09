Jo Squillo: Genny, la collezione per lʼinverno 2021/22

Nelle magnifiche sale del palazzo, ecco sfilare una donna sicura di sé, eterea ma decisamente contemporanea, che mixa capi in pelle, attitudine sportswear e trasparenze che giocano con la tridimensionalità.

Il bianco, colore emblema della femminilità della maison, incontra il nero e l'arancione, mentre farfalle e orchidee, ispirate ai classici motivi delle tappezzerie, diventano decori preziosi che illuminano tutta la collezione. Ecco, allora, orchidee tridimensionali posarsi su guanti in pelle o trasformarsi in divertenti bottoni a contrasto. Sono grafiche, invece, le farfalle stampate sui capispalla, mentre sono in pizzo e giocano con le trasparenze, quelle applicate sugli abiti da sera.

E poi, ecco tanti richiami agli smoking, una serie super femminile di tailleur giacca e pantalone, con tanto di cravatta, e comodi cappotti con la vita segnata da cintura.

Spazio anche per l’ecosostenibilità, con la AppleSkin, la “pelle di mela”, un nuovo materiale innovativo realizzato con i rifiuti recuperati dall'industria dei succhi di frutta. Ed è proprio questo materiale vegano così innovativo, a “vestire” le nuove pochette così semplici e grafiche, delle vere e proprie “buste” per conservare tutti i nostri segreti.