Seguendo le suggestioni di questo cammino in solitaria, Sara Cavazza Facchini, direttrice creativa del marchio, immagina il guardaroba speciale e poetico di questa donna dallo spirito romantico.

Reazione al gelo dell'inverno, i materiali diventano caldi e le forme avvolgenti. I cappotti cocoon con dettagli cappa e gli abiti midi sono realizzati in un tessuto leggermente imbottito in un bianco matte, che richiama la purezza delle superfici gelate.

Come ghiaccio che si scioglie, la femminilità seducente tipica del marchio si traduce nella fluidità degli abiti in seta che segnano il punto vita e scendono svasati con leggiadria. La loro preziosità sofisticata è sottolineata dai raffinati ricami in maglia metallica e lucenti cristalli Swarovski.

I bagliori luminosi di una notte stellata rompono il rigore del tuxedo che si rinnova con le nuove giacche cappa indossate con pantaloni asciutti che esaltano la verticalità della silhouette, ulteriormente posta in evidenzia con le lussuose applicazioni di cristalli a definirne i profili grafici.

È invece un tributo alla sensualità femminile il nuovo smoking con pantaloni ampi in jacquard indossato con un bustino gilet caratterizzato da una costruzione di bretelle in duchesse di seta.

Disegnati per essere avvolti attorno al corpo, gli ampi cappotti sono realizzati in un morbidissimo double di cashmere bianco , e maxi piumini in velluto di seta indossati per esaltare la femminilità senza tempo della donna. le gonne in fil coupé svelano silhouette inspirate a kilt scozzesi.

Compagna di questa regina delle nevi è la pantera bianca, che come ricamo in più colori, accende di magia un maxi coat, suit e le maxi camicie.

A completare la collezione, la pelliccia di kidassia dona un tocco soffice e caldo alle borse e ai sabot in vernice, mentre gli stivali in pelle effetto calza sono punteggiati da luminosi cristalli Swarovski.