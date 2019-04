Jo Squillo: GCDS, la collezione per lʼestate 2019

La collezione per la Primavera-Estate 2019 di GCDS è un mix di pezzi iconici che magari rimarranno nel tempo, o forse no. E' con questo spirito divertito che Giuliano Calza porta in passerella una visione coloratissima del futuro, dove tanti tessuti e tecniche diverse, tipiche della grande storia del made in Italy, convivono.

Dalle atmosfere army al mondo manga, passando per collaborazioni iconiche con Onitsuka Tiger e Pokémon, l'urban style si tinge di divertita ironia.