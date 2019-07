Jo Squillo: Gaultier Paris

Per la collezione Haute Couture dell'inverno 2019-20, Jean Paul Gaultier ci proietta in un viaggio allucinogeno con una colonna sonora perfetta per una serata dance anni '90.

Dai colletti sensazionali e le cinture oversize, alle pellicce, alle piume e gli effetti trompe l'oeil, Monsieur Gaultier ha portato in passerella uno spettacolo pieno di illusioni ottiche.

Rivisitando il lavoro dell'artista Viktor Vasarely, la collezione accenna a “Les Amazones” del 1995, con volumi giocosi e fantasie leopardo.

Gran finale sulle note di '”Girl you know it is true” di Milli Valilli: una sfilata esuberante che ci regala una anteprima del prossimo show, a gennaio 2020, che vedrà Jean Paul Gaultier celebrare i suoi 50 anni di moda.

In prima fila l'icona pop Christina Aguilera, l'attrice francese Catherine Deneuve, Violet Chachki di Ru-Paul, Miss Fame e gli amici di sempre: Rossy de Palma, Amanda Lear e Antoine de Caunes.