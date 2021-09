Jo Squillo: Furla Re-Candy

Studiata secondo i principi dell’economia circolare con il supporto di Nativa, Regenerative Design Company che guida l’evoluzione radicale delle aziende integrando principi di sostenibilità e attivando il loro purpose, Re-Candy è realizzata in plastica riciclata ed è prodotta da un’azienda italiana che è alimentata al 100% da energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili certificate.

Tutti gli elementi di Re-Candy sono pensati in un’ottica sostenibile. L’etichetta è in carta certificata FSC; lo zainetto che la contiene è in cotone riciclato tinto con colori naturali; tutti gli accessori e la tracolla sono realizzati in materiali riciclati. Inoltre, per evitare l’impiego di inchiostri inquinanti, il nome Re-Candy e il logo Furla sono stati realizzati a rilievo sul corpo della borsa, che è disponibile in un’energizzante palette di colori che spazia dal rosa al viola e dall’arancione al verde lime.

Re-Candy è stata prodotta con l’intento di poter durare nel tempo e alla fine del suo ciclo di utilizzo per poter essere smaltita semplicemente con la raccolta della plastica.