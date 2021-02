Jo Squillo: Fendi, la collezione per l'inverno 2021/22 Ufficio stampa 1 di 54 Ufficio stampa 2 di 54 Ufficio stampa 3 di 54 Ufficio stampa 4 di 54 Ufficio stampa 5 di 54 Ufficio stampa 6 di 54 Ufficio stampa 7 di 54 Ufficio stampa 8 di 54 Ufficio stampa 9 di 54 Ufficio stampa 10 di 54 Ufficio stampa 11 di 54 Ufficio stampa 12 di 54 Ufficio stampa 13 di 54 Ufficio stampa 14 di 54 Ufficio stampa 15 di 54 Ufficio stampa 16 di 54 Ufficio stampa 17 di 54 Ufficio stampa 18 di 54 Ufficio stampa 19 di 54 Ufficio stampa 20 di 54 Ufficio stampa 21 di 54 Ufficio stampa 22 di 54 Ufficio stampa 23 di 54 Ufficio stampa 24 di 54 Ufficio stampa 25 di 54 Ufficio stampa 26 di 54 Ufficio stampa 27 di 54 Ufficio stampa 28 di 54 Ufficio stampa 29 di 54 Ufficio stampa 30 di 54 Ufficio stampa 31 di 54 Ufficio stampa 32 di 54 Ufficio stampa 33 di 54 Ufficio stampa 34 di 54 Ufficio stampa 35 di 54 Ufficio stampa 36 di 54 Ufficio stampa 37 di 54 Ufficio stampa 38 di 54 Ufficio stampa 39 di 54 Ufficio stampa 40 di 54 Ufficio stampa 41 di 54 Ufficio stampa 42 di 54 Ufficio stampa 43 di 54 Ufficio stampa 44 di 54 Ufficio stampa 45 di 54 Ufficio stampa 46 di 54 Ufficio stampa 47 di 54 Ufficio stampa 48 di 54 Ufficio stampa 49 di 54 Ufficio stampa 50 di 54 Ufficio stampa 51 di 54 Ufficio stampa 52 di 54 Ufficio stampa 53 di 54 Ufficio stampa 54 di 54 leggi dopo slideshow ingrandisci

I guardaroba delle cinque sorelle Fendi offrono una risorsa fondamentale: dalle maniche a campana di un cappotto in visone lavato e camoscio accoppiato, ai gessati dei loro abiti da ufficio trasformati in camicie di seta. Una giacca camicia utilitaria, ispirata all'uniforme quotidiana di Silvia Venturini Fendi, viene elevata in una nuova versione lussuosa in shearling con interni in visone accoppiato.

"La famiglia Fendi è composta da donne di intelletto che lavorano sodo - ed è quello che volevo celebrare", osserva Kim Jones. "Una potente dinastia."

Sto prendendo le donne straordinarie e forti che conosco e con cui lavoro, e ascolto le loro esigenze", continua Jones. "C'è un'utilità nella collezione, esplorata in un modo chic e senza tempo."