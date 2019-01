Jo Squillo: Fendi, la collezione per lʼestate 2019

Per la Primavera - Estate 2019, Silvia Venturini Fendi e Karl Lagerfeld portano in passerella una collezione pragmatica, dove il romanticismo incontra la funzionalità. Focus sulle tasche, che appaiono un pò ovunque, dalle borse alle camicie, perfette per contenere tutto quello di cui ha bisogno una donna.

Materiali di ultima generazione e tonalità che vanno dal salvia al cognac, fino al bordeaux, con tocchi di arancio, bianco ottico e denim, delineano questa collezione, dall'animo moderno e assolutamente sartoriale.