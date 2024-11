Jo Squillo: Etro, Paisley Holidays

Articolato in tre atti, il viaggio di Mr. Teddy, il Master of Ceremonies di Paisley Holidays, parte da New York per poi passare da Rio de Janeiro e volare oltreoceano verso le montagne svizzere, fino al grand opening, a Milano.

Nell’atto centrale, i protagonisti si esibiscono presso il Teatro Gerolamo, un piccolo gioiello d’epoca nel cuore di Milano, portando sul palco il loro talento e anche i progetti e i prodotti esclusivi della collezione Paisley Holidays, tra cui il Panettone e il Pandoro Etro X Aimo e Nadia.

I look donna con motivi paisley ornamentali includono capi in jacquard e tessuti preziosi come la seta e la duchesse, tra ispirazioni haute-boho, mentre il guardaroba uomo presenta completi sartoriali in toni classici o più vivaci, dal velluto alle sete jacquard.

L’iconicità del tessuto Arnica - giunto quest'anno al suo 40° Anniversario - viene celebrata sulle borse Saturno e Hobo con applicazioni di cristalli, accanto ai modelli Libra e Vela arricchiti con effetti laminati, ricami floreali e stampe multicolor. Tra le altre idee regalo, anche i piccoli accessori, le creazioni tessili, i gioielli e gli occhiali da sole.