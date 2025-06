Jo Squillo: Etro, la collezione Menswear Spring-Summer 2026

Il Paisley è come un filo continuo che attraversa tutta la collezione, metafora di uno spirito curioso e indipendente, che non smette mai di rinascere in forme contemporanee, fra tradizione e innovazione. Le sue stilizzazioni grafiche prendono vita sui lini e sulle sete, sulla maglieria jacquard, sui jersey nobili e sui cotoni di diverso peso, miscelandosi in gradazioni di colori armonici, nuance morbide e tonalità delicate o vivaci come il rosa polvere, il pervinca e il verde salvia. I pattern cravatteria moltiplicano l’emblema in micro-gocce geometriche, un caleidoscopio di percezioni mutevoli.