27 luglio 2023 08:00

Jo Squillo: Etro, la collezione Fall/Winter 23-24

Arriva un momento nel quale il confronto con le radici non può più essere procrastinato: per andare avanti, ma anche per plasmare veramente la propria identità. Quel momento, per Marco De Vincenzo, accade ora. Più il direttore creativo si addentra in Etro, più il dialogo con ciò che Etro rappresenta diventa impellente. La risposta a tale scambio, ovviamente, non può essere riassunta in una frase.