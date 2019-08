Etereo e romantico, o tecnico e audace. Il non colore per eccellenza si fa portavoce della rivoluzione del vostro armadio, e tinge tutto di bianco!

Segno di freschezza, energia e tempo libero, i look total white per questa stagione scoprono un'anima active wear, e allora spazio a tessuti tecnici, maxi tasche e tante tante zip!

Abiti impalpabili, candidi pantaloni a palazzo, e l'immancabile camicia bianca, magari reinterpretata in chiave “vestito” come l'iconica Nicole Kidman ci insegna...

Il bianco e' il colore perfetto per la stagione calda. Sulle passerelle in giro per il mondo, abbiamo visto mini abiti scultura o chemisier ultra chic, magari da indossare a piedi nudi sulla spiaggia come le ragazze très chic griffate Chanel.

Via libera anche al dettaglio bianco che dona candore ad ogni look, soprattutto nelle scarpe, declinate in tutti i modi, dal piu' femminile a quello unisex.

Sofisticato, rilassante e raffinato, E allora, tutte pronte a tuffarvi in un'estate luminosa?