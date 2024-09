Jo Squillo: Ermanno Scervino, la collezione Spring/Summer 2025

La maestria sartoriale della maison e il livello impeccabile di esecuzione si esprimono al meglio nella linea denim couture. L’uso di una tecnica tromp l’oeil trasforma tessuti non denim in denim, lavorati in capi sartoriali ed abiti da sera. Il tailleur di denim dévoré che cinge la vita rivela motivi floreali astratti.