Jo Squillo: Ermanno Scervino, la collezione Spring/Summer 2023

La superficie delle creazioni di Ermanno Scervino è una patina stratificata a protezione dell’intimità femminile e capace di proiettare luce e determinazione.



Trench in satin e abiti pantalone in cotone dalle inflessioni urbane sono arricchiti da paillettes cangianti che conferiscono un aspetto liquido; decorazioni floreali naïf adornano miniabiti in trasparenza ispirati alla lingerie e costellati di piccoli cristalli. Abiti midi in pelle senza spalline sono impreziositi da rose scultoree che segnano la scollatura dei parka con maxi tasche.



La maglieria in cotone è massima espressione della continua ricerca ed abilità di Ermanno Scervino nella manipolazione dei materiali, un processo nel quale il fatto a mano e la tecnologia collidono per un dialogo artigianale in equilibrio tra presente e futuro.



Minigonne decorate da evanescenti paillettes sono accostate a maglieria dai volumi over e dall’aspetto materico esaltato dall’applicazione di decorazioni floreali in fettuccia, mentre cardigan generosi caratterizzati da motivi a rilievo e arricchiti da paillettes offrono una nota delicata a pantaloni cargo in satin.



Per la stagione, Ermanno Scervino espande i suoi orizzonti con nuove tonalità accostate ai tradizionali bianchi e neri, abbracciando rosa confetto, giallo citrino e azzurro.



La Maggie, borsa iconica della Maison, le nuove minibag colorate, gli stivali a tacco alto, i sandali bassi e i boots Texani completano la proposta che vede il debutto della capsule collection L.G.R x Ermanno Scervino di occhiali realizzati in acetato e metallo e composta da cinque varianti.