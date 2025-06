Jo Squillo: Emporio Armani, la collezione Menswear Spring-Summer 2026

L’ispirazione africana non si limita alla palette cromatica: emerge nei dettagli ricercati, nei ricami tribali, nelle stampe di animali simbolici come elefanti e giraffe, nei mosaici berberi che decorano tuniche e camicie leggere. Gli accessori – zoccoli tassellati, cappelli di rattan, borse in paglia intrecciata e gioielli etnici in metallo battuto – completano l’immagine di un uomo in cammino, sofisticato ma in contatto con le radici della terra.