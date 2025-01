Jo Squillo: Emporio Armani, la collezione Fall/Winter 2025/2026

Questa collezione emporio armani tratteggia la figura di un uomo che si veste con appropriatezza e disinvoltura, osando persino la cravatta. Un uomo impeccabile nei lunghi cappotti e nei mantelli fatti di tessuto a pelo lungo, nei blazer con revers e spalle decise, nei pantaloni ampi a vita alta, mossi dalle pinces profonde, indossati su scarpe dalle suole spesse. Un uomo che si concede tocchi di animalier su cappotti, camicie e mocassini, o la luminosità di pullover realizzati con il metallo filato. Seducente è la palette che si ispira agli ambienti raccolti che ama frequentare, dove le atmosfere morbide sono fatte di toni caldi e densi come il tabacco, il cognac, la radica, il cioccolato. E seducente è il tessuto: sempre ricco e denso, garzato, tamponato con effetti di colore vivo, o con lavorazioni che riprendono, su bomber e giacche lunghe, le fantasie di broccati e tappezzerie. Non mancano tocchi di mondi diversi, come nell’ultimo ampio cappotto in montone a pelo lungo stirato indossato con tuxedo, camicia, papillon e cappello orientale. Tutto il guardaroba esalta il corpo, ma non lo costringe: i soprabiti e i blazer di pelle accoppiata hanno aperture laterali dall’appiombo perfetto; i cardigan hanno volumi abbreviati che sottolineano la vita; persino la giacca del tuxedo si allunga in cappotto in un’inaspettata tonalità ebano. Cappelli di varia forma ne puntualizzano l’attualità.