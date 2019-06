Jo Squillo: Emporio Armani, lʼuomo per lʼestate 2020

Portare il sogno nella quotidianità, tingendo di nuovi colori la realtà metropolitana, suggerendo nuovi atteggiamenti ed emozioni, e un'inattesa leggerezza di spirito.

Non convenzionale per definizione, sempre aperto all'interpretazione individuale, Emporio Armani si conferma un repertorio di possibilità attraverso il quale ognuno può raccontarsi in piena libertà.

La collezione per la primavera-estate 2020 vibra, energica. Toni caldi, densi, resi luminosi dalle superfici lucide e brillanti come specchi la pervadono sottolineandone l'estrema leggerezza: bronzo, tabacco intenso, beige, marrone mischiato al verde, verde che vira al blu, blu intenso e sfumato, nero e grigio scuro.

La silhouette è spontanea e dinamica: giacche destrutturate mono o doppiopetto sono abbinate a pantaloni ampi, a palazzo o a paracadute, con le superfici di organza che accentuano l'assoluta assenza di peso.

I tessuti di lino e juta, le sete e viscose tinte a freddo aggiungono una nota delicata e immateriale. La ricerca delle forme è un dialogo continuo tra il mondo dello sport e quello più formale.

I capi sportivi sono interpretati in disegnature classiche, le camicie sono percorse da coulisse all'orlo, come felpe, i completi di camoscio lavato sono morbidi e indossati appaiono quasi liquidi.

Gli accessori punteggiano il racconto sognante e visionario, ma concreto: sneakers multimateriche dalle suole massicce, grandi borse a mezzaluna, zaini capienti e piccoli marsupi, bretelle con moschettoni funzionali.