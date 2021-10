Jo Squillo: Elisabetta Franchi, la collezione per l'inverno 2021/22

L’immagine portata in passerella da Elisabetta Franchi è quella di una donna tanto femminile quanto audace, che si distingue per la sua eleganza aristocratica.

È la stagione della metamorfosi, in una società che vede le donne interpretare una pluralità di ruoli, la Maison pone l’accento sulle donne che non hanno timore di nulla e che vogliono cavalcare la loro quotidianità con coraggio. Si rincorrono le linee classiche in una palette di colori decisi e raffinati che ricordano scenari eleganti e preziosi. Un vero e proprio salto ad ostacoli fra cappotti, maglieria in tweed, pantaloni e stivali da cavallerizza, bluse ancien régime abbinate ad accessori presi direttamente dai portagioie delle dame di sangue blu.

Viene rappresentata un’eleganza intima, da scoprire, attraverso sovrapposizioni non ostentate, ma sinuose e garbate.