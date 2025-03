Jo Squillo: Elisabetta Franchi, la collezione Fall-Winter 25/26

“Questa collezione è un tributo alla forza e alla libertà delle donne che non hanno paura di esprimersi, che abbracciano la loro sensualità con disinvoltura e determinazione. Ho scelto Palazzo Acerbi come cornice per questa sfilata, un luogo che racconta storie di opulenza e di audacia. Tra quelle stanze, ho voluto dare vita a una femminilità che è insieme elegante e rigorosa, decisa e provocante. Ogni abito racconta la storia di una donna che sfida le convenzioni con eleganza senza mai rinunciare al proprio potere.” - Elisabetta Franchi.