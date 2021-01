Jo Squillo: Elie Saab, la collezione Pre-Fall 2021

Per la collezione Pre-Fall 2021, Elie Saab ci presenta una moltitudine di espressioni, una serie di silhouette sorprendenti che accompagnano questa donna dall'allure anni '70. Forte e coraggiosa, equilibrata e aggraziata. Giacche oversize e pantaloni svasati con strisce laterali in audaci stampe leopardate e macramè, stravaganti abiti aderenti in tulle ricamati con paillettes.

Questa collezione è un gioco perpetuo tra struttura e fluidità per accentuare la forma femminile con spalle pronunciate, scollature profonde, tute aderenti in crêpe, maniche drappeggiate e mantelle con cappuccio. Quando vuole mettere alla prova i confini della sua morbida femminilità, si avvolge avventurosamente in piume nere, soprabiti bianchi fluenti, calda lana color cammello e morbido jersey in ciliegia e verde accentuato dal monogramma ELIE SAAB e da dettagli metallici. A volte si getta una sciarpa di seta intorno al collo per un effetto drammatico. In altri momenti indossa occhiali da sole dalla montatura spessa e stivali alti fino alla coscia.