Jo Squillo: Elie Saab, la collezione per lʼinverno 2021/22

La donna di Elie Saab ama il nero, anche se non tralascia gli altri colori. A volte gioca con la trasparenza, mentre altre volte è più discreta in cappotti oversize con frange tagliati al laser, un elegante abito con cappuccio plissettato con una cintura con monogramma pronunciato o abiti in crêpe aderenti con retro in paillettes luccicanti.

I motivi possono prendere il sopravvento, inghiottendo il suo corpo in movimenti geometrici, o semplicemente servire per evidenziare la sua forma. Le paillettes verde intenso donano nuovi strati e profondità a questi look straordinari. Le piume rosa delineano i colletti e le maniche, accentuando le forme fluide femminili.