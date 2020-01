Jo Squillo: Elie Saab, la collezione Haute Couture per lʼinverno 2019-20

Con la sua sapiente mano, Elie Saab rivisita le tradizionali immagini cinesi, trasformandole in meravigliosi disegni in paillettes ed esplosioni di colore. Forti silhouette e volumi sono bilanciati da tessuti morbidi e giochi di trasparenze, che permettono ai vibranti e intricati ricami di esplodere ancor di più. In passerella si susseguono lunghe cappe in una preziosissima combinazione di velluto e satin, cinture obi con dettagli d'oro, spalle che richiamano le ali degli angeli e maxi fiocchi che creano volume e movimento.