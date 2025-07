Jo Squillo: Elie Saab, la collezione Haute Couture Fall-Winter 25/26

Un'abbondanza di fiocchi, incastonati in perline su chiffon trasparente o fluttuanti sul retro di abiti piumati, crea un incantesimo di mistero, invitando a un inchino in segno di riverenza verso il suo fascino magnetico e la sua presenza accattivante. Per completare ogni look, una selezione di borse raffinate estende l'artigianalità distintiva di ELIE SAAB al mondo degli accessori couture.