Jo Squillo: Elena Mirò, la collezione per lʼestate 2020

Protagonista assoluta? La natura con tutte le sue nuances: dal gesso, avorio e sabbia per arrivare a marrone ebano o terra bruciata. La natura, inoltre, è diventata il fil-rouge dell'incantevole istallazione che ha fatto da scenario al fashion show.

Nel corso della sfilata sono stati presentati i meravigliosi abiti con il pittorico motivo tapestry, i cui dettagli sono stati riprodotti a mano con pennellate sparse sui capi dagli studenti dell'Accademia delle Belle Arti Aldo Galli di Como. Sulla passerella si sono alternati abiti stampati e in tinta unita, linee lunghe e comode e caftani colorati, in eterea garza fil coupé, trench smanicati, polo in viscosa, pantaloni cargo e gilet worker. Il segno distintivo è stato, senza dubbio, l'iconica manica a kimono portata fra abiti, bluse e maglieria.

Una presentazione all'insegna della leggerezza e della spontaneità quella di Elena Mirò che, ancora una volta, ha dato vita ad uno spettacolo visivo e ha stupito tutti puntando sull'arte e sul fascino della semplicità.