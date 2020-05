Jo Squillo: Egea

In questi giorni molte persone si sono accorte che i principali luoghi simbolo del territorio, con il calare della notte si vestono di suggestive luci tricolori, grazie all’accordo tra Egea e i Comuni del territorio. Oggi questa esperienza narrativa e questo progetto sono diventati protagonisti di un video distribuito sui social. Ad oggi sono una decina i luoghi simbolo del nostro territorio che hanno aderito all’invito e sono stati illuminati con i colori della nostra bandiera e sempre più comuni stanno chiedendo di partecipare all’iniziativa voluta da Egea, tramite la sua controllata “Ardea”, per ribadire i valori che porta in sé la nostra bandiera. Tra i primi Comuni ad aderire, Alba, Bra, Grinzane Cavour, Savigliano, Treiso, Cortemilia e Barbaresco.

“Con questo video abbiamo lanciato un messaggio di fiducia e di speranza“ sottolinea PierPaolo Carini, Amministratore Delegato di Egea, “alimentando quel senso di comunità che è l’unico sul quale si potrà e dovrà fondare la ripresa del nostro Paese. Gli autentici valori della comunità, il senso più profondo del rispetto dell’ambiente (non a caso zona Unesco), elementi che portano a lavorare insieme per un obiettivo di crescita e di sviluppo comune e sono quelli che , forse sopiti negli ultimi anni, si stanno risvegliando in questi giorni caratterizzati da ritmi rallentati e da distanze imposte, giorni di introspezione e riflessione, preludio delle migliori armonie.

“Questo progetto nasce dal coinvolgimento di Egea con la Comunità. Attraverso questa forma di comunicazione unica e distintiva, progettata e nata insieme ai Comuni, vogliamo trasferire un messaggio di speranza al territorio: abbiamo tutte le buone energie necessarie per superare questo momento, facciamolo insieme”.



Il video sta ormai diventando virale sui social, sempre più apprezzato a testimonianza di come la voglia di rinascita facendo perno sulle nostre radici e sulla nostra storia sia condivisa e forte. Dato il successo del progetto e la crescente richiesta da parte dei Comuni, in Egea si sta già lavorando per un secondo appuntamento che vedrà protagonisti nuovi luoghi, nuovi territori.