Jo Squillo: Eʼ il momento degli shorts!

Da quelli old school di Marylin Monroe, chiamati short shorts, a quelli super provocativi della fine degli anni '60 di Mary Quant che si vantava di “venderli piu' velocemente di quanto si riuscisse a produrli”, i pantaloncini cortissimi ne hanno fatta di strada. E chi nel 1970, quando per la prima volta sono stati battezzati “hot pants”, ovvero pantaloni bollenti, pensava che sarebbero stati solo una meteora, si e' dovuto ricredere molto in fretta: ed infatti, rieccoli di nuovo qui, piu' in forma che mai!

Sinonimi di un lifestyle carefree, oggi si abbinano a t-shirts sdrucite, per un look ancora piu' grunge, oppure sostituiscono gonne e pantaloni per donne in carriera super glam. Non stupitevi quindi di vederli affiorare da giacche abbottonate in versione ultra sartoriale, ne' di ritrovarli in versione “riviera anni '50”, in pizzo bianco, stampe boho, fiocchi e dettagli in velluto.

E in questo viaggio dello stile, non potevano certo mancare quelli effetto “guaina”, sensuali e striminziti, ovviamente a vita alta.

In pelle o tessuto stretch, si indossano sia di giorno che di sera con una semplice camicia, variando solo gli accessori, e trasformandosi cosi' nel capo passepartout.

E se pensavate che i pantaloni corti non fossero appropriati per uno stile soirée, ripensateci, perche' Valentino e Lanvin vi faranno sicuramente cambiare idea grazie ad abbinamenti super couture. Shorts ampi e bianchi incontrano le piume di marabou sulla passerella di Valentino, mentre pantaloncini neri, dalla forma ad A e con maxi tasche diventano il complemento perfetto per cappe scultoree.

Ricordate, questa estate il fashion diktat è solo uno: puntare sui pantaloni corti, perche' oltre le gambe c'e' di piu'!