Jo Squillo: Dsquared2, la collezione Autunno/Inverno 24-25

Il denim, un materiale chiave, è stato re-immaginato con effetti ultra dettagliati: jeans schizzati di fango e neve, rattoppati artisticamente e invecchiati. Il tutto è stato completato da capispalla in pelle invecchiata con frange, abbinati a maglie in forme oversize e morbide.

L’abbigliamento uomo da giorno è dominato da pantaloncini in jersey, cappelli da cacciatore e shearling dall’aspetto vintage, che stabiliscono un tono di robusta sofisticatezza.

Un caban da uomo: reinventato in uno smoking a doppio petto e un parka imbottito: in una giacca a vento, hanno messo in mostra l’approccio innovativo del marchio, al design.

L’abbigliamento femminile ha subito una trasformazione simile, con abiti casual a strati che si sono trasformati in squisiti abiti da sera.

Dean e Dan hanno giocato sul concetto di dualità, scendendo in passerella nel finale.