Jo Squillo: Disney Collection by Stroili

Una collaborazione unica nel suo genere che fonde moda, lifestyle e voglia di stupire. Le sagome dei protagonisti Disney diventano ciondoli per celebrare emozioni e sentimenti in delicate collane che esortano a sognare e a seguire le proprie passioni, assaporando ogni istante della vita. Il tratto minimal dell'acciaio, rosato e rodiato, è acceso da bagliori dei cristalli e dettagli in smalto colorato.

L'allegria contagiosa e l'entusiasmo senza confini che da sempre caratterizzano Mickey Mouse e Minnie prendono forma anche negli orologi della nuova Disney Collection by Stroili composta da sei orologi che celebrano Mickey Mouse e la sua dolce metà Minnie: quattro per Mickey e due per Minnie. Le linee essenziali della cassa e del cinturino in acciaio a maglia Milano si coniugano perfettamente con i quadranti personalizzati Disney. Tutti gli orologi sono in acciaio, tre nella versione silver e tre in IP rose gold.

Una proposta per chi non vuole rinunciare a sognare, che unisce grandi e piccini e incoraggia a vivere ogni giorno con il sorriso.