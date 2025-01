Jo Squillo: Dior, la collezione Haute Couture Spring/Summer 2025

È in questo scarto temporale che Maria Grazia Chiuri si muove liberamente, come se gli specchi che popolano l’atelier della couture potessero essere quello specchio di Alice che permette di accedere a una realtà altra, dominata da continui spostamenti di senso. In cui si realizza quel sogno della moda che non deve rinunciare mai a essere stupefacente e sfacciato. Trasformativo di forme ed emozioni. La Direttrice artistica prende ispirazione soprattutto dalla linea Trapèze, concepita per Dior, nel 1958, da un giovane Yves Saint Laurent. La collezione allora diventa una sequenza di congiunzioni imprevedibili in un paese delle meraviglie dove il qui e l’ora giocano continuamente a nascondino. Come se quell’essere costantemente mutevole del tempo della moda trovasse a ogni movimento ricomposizioni momentanee e meravigliose. Le culotte di tulle perimetrate dal pizzo sono memoria infantile di una donna bambina che può varcare molte soglie, tutte quelle che vuole, per cambiare a suo piacimento, per essere misura di sé stessa: smisurata o minuta.